Energie: Hydrogène vert: la Suisse devra l’importer en grande partie

L’hydrogène doit être produit avec des énergies respectueuses du climat, principalement l’énergie éolienne et solaire. Il serait beaucoup trop cher de produire les quantités nécessaires en Suisse, comme l’explique Matthias Sulzer, chercheur en énergie à l’Empa, le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche, et coresponsable de l’étude. L’hydrogène vert devrait donc être en grande partie importé. Pour faire venir la précieuse substance à l’avenir, il faudra modifier les grands gazoducs existants ou construire de nouveaux tubes. L’Europe prévoit actuellement cinq corridors pour acheminer et distribuer l’hydrogène en Europe. Un corridor alimente l’Italie en hydrogène depuis le sud ensoleillé du pays ainsi que depuis l'Afrique du Nord. Mais la Suisse est évitée comme on peut le voir ci-dessous.