Pizzas contaminées à l’E. Coli : Hygiène «dégradée» et «présence de rongeurs» au sein de l’usine Buitoni

Dans le cadre de l’enquête pour «homicides involontaires» ouverte par la justice française, les inspecteurs ont relevé de graves manquements sur le site de production de Caudry.

Des perquisitions étaient menées mercredi au siège de Nestlé, en région parisienne, et dans une usine Buitoni du nord de la France, qui produit des pizzas considérées par les autorités sanitaires comme à l’origine de plusieurs cas graves de contamination d’enfants par la bactérie E.coli, ont indiqué la gendarmerie et le parquet.

«Source de contamination microbiologique»

Le préfet du département du Nord a interdit par un arrêté préfectoral, le 1er avril, la production de pizzas surgelées Fraîch’up dans l’usine de Caudry, suite «à deux inspections d’hygiène approfondies» menées les 22 et 29 mars. Ces inspections «ont mis en évidence un niveau dégradé de la maîtrise de l’hygiène alimentaire», précisait l’arrêté, pointant notamment «la présence de rongeurs et l’absence de moyens de protection contre l’entrée des nuisibles», ainsi que le «manque d’entretien et de nettoyage des zones de fabrication, de stockage et de passage».