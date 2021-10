Genève – Hygiène douteuse chez la moitié des traiteurs à domicile

Règles à respecter

Les personnes qui souhaitent produire de la nourriture à domicile dans le but de la commercialiser doivent se plier à un certain nombre de règles. Avant de se lancer, les candidats doivent suivre une formation minimale de base en sécurité alimentaire. L’annonce aux autorités compétentes dès le premier jour d’activité est également obligatoire. Les denrées alimentaires «professionnelles» devront, dans la mesure du possible, être séparées de la nourriture destinée au ménage. Traçabilité des matières premières utilisées, bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication doivent être garanties. Aucun animal domestique ne doit être présent dans le logement. Un guide des bonnes pratiques est disponible.