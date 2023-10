Hygiène et santé: Évitez d'aller aux WC avec votre smartphone

Risque d’hémorroïdes

La gravité exerce une pression sur les veines

«En moyenne, on ne devrait pas y passer plus de dix minutes», écrit Roshini Raj, gastro-entérologue au centre médical NYU Langone de New York, dans son ouvrage intitulé «Gut Renovation», dans lequel elle explique notamment que le trou au centre de la lunette est fait pour que la partie rectale du corps soit plus basse que les cuisses. La gravité exerce ainsi une certaine pression sur les veines, ce qui pourrait à la longue entraîner des hémorroïdes. D’autres risques incluent une fissure anale et un prolapsus rectal, c’est-à-dire la saillie du rectum à travers l’anus, comme l’explique dans une vidéo TikTok Saurabh Sethi, médecin à Harvard.