Hygiène: Et si vous vous étiez toujours mal lavé les aisselles?

Perles de sueur sur le front, gouttes qui ruissellent entre les seins et odeur nauséabonde sous les aisselles: la transpiration peut avoir une influence négative sur le bien-être. Elle est pourtant vitale… et pas si dramatique qu’il n’y paraît. Après tout, nous transpirons tous.

Certains paient même pour suer, au sauna ou lors de séances de hot yoga. Mais on investit aussi de l’argent pour masquer la transpiration à coups de Botox, d’antitranspirant et de déodorant, des solutions efficaces, sauf si l’hypersudation est d’origine génétique, causée par la prise d’un médicament ou par une maladie. Le plus important surtout reste d’avoir une bonne hygiène au niveau des aisselles.

30 secondes minimum

À quoi ressemble la routine idéale? Une Tiktokeuse prétend que les aisselles ne sont propres qu’après 30 secondes de frottements vigoureux. Dans ses vidéos, Mary Further, alias Madame Sweat, éclaire ses followers sur des questions d’hygiène. Dans l’une de ses récentes vidéos, qui compte 2,6 millions de vues, elle révèle pourquoi les produits et la routine de toilette généralement utilisés ne suffisent pas.

«Si vous lavez vos aisselles de cette manière avec un savon lambda, je vous garantis que vous ne serez pas débarrassé(e) du déodorant de la veille», affirme-t-elle dans sa vidéo, dans laquelle un jeune homme en arrière-plan fait la démonstration sur la bonne façon de faire. «Il faut savonner chaque côté pendant au moins 30 secondes et utiliser un savon antibactérien», explique Mary Further.

Selon elle, ce dernier doit contenir du vinaigre de cidre, du sel et du charbon. Et ceux qui ont des poils sous les aisselles «doivent vraiment frotter fort pour se débarrasser du déodorant de la veille», ajoute l’experte autoproclamée en hygiène.

Attention aux irritations

Un avis que ne partage pas le docteur Johannes Gutwald. Selon lui, il ne faut pas utiliser d’émulsions lavantes antibactériennes pour nettoyer une peau saine. Et pour cause: «Sur notre peau se trouve une flore cutanée saine composée de micro-organismes (bactéries et champignons), essentielle pour notre santé», explique le dermatologue vénérologue. L’expert ne valide donc pas la routine de toilette préconisée par Madame Sweat. «Il est fortement déconseillé de savonner la peau pendant 30 secondes et de frotter aussi vigoureusement que le montre la vidéo», dit-il. Selon lui, cela provoque des irritations ainsi que la destruction de la flore et de la barrière cutanées.