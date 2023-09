Garder ses chaussettes au lit? Autant dormir dans les toilettes!

Que vous soyez en solo ou à deux sous la couette, garder ses chaussettes au lit est un sujet délicat. Même s’il est plus difficile de s’endormir quand on a froid aux pieds, surtout maintenant que les nuits se rafraîchissent à nouveau, les chaussettes ne sont pas forcément ce qu’il y a de plus sexy. Mais c’est loin d’être ce qu’il y a de plus rebutant à leur sujet.

En effet, à en croire une récente étude réalisée par le magasin de literie britannique MattressNextDay, les chaussettes sont plus sales que des toilettes. Sur les 1017 personnes interrogées, quelque 18% ont déclaré aller au lit avec leurs chaussettes, dont un tiers avec des chaussettes sales.

Enfiler des chaussettes propres le matin et les porter tout au long de la journée, c’est-à-dire dans des chaussures, marcher par terre à l’intérieur de chez soi ou pratiquer un sport, constitue le milieu de culture idéal pour la sueur, les bactéries, les virus et les saletés en général. Si l’on se couche avec ces mêmes chaussettes, on ouvre en grand la porte à toutes ces petites bêtes dans notre oasis de tranquillité sacrée.

Aller se coucher avec les chaussettes avec lesquelles vous avez fait du sport revient à inviter toutes sortes de bactéries et virus dans votre lit. PEXELS/OLIVER SJÖSTRÖM

Des chaussettes sur la sellette

Dans le but de déterminer les différents types de bactéries présentes sur des chaussettes, on a prélevé et analysé des échantillons de chaussettes qu’on a fait porter aux participants à l’étude de 7 heures du matin à 23 heures.

Résultat: dans 50% des cas, des traces de Pseudomonas aeruginosa ont été relevées. Cette bactérie est non seulement susceptible de provoquer des maladies respiratoires et des éruptions cutanées chez les personnes immunodéprimées, mais est également présente sur les paillassons, les sols ainsi que dans les excréments de cafards.

A priori mignons, les cafards ne sont toutefois pas totalement inoffensifs. PEXELS/ERIK KARITS

Selon MattressNextDay, la concentration de bactéries était vingt fois plus élevée sur les chaussettes usagées que sur une télécommande classique. Pourtant, cet objet est considéré comme le plus sale de la maison, comme l’a révélé une étude réalisée par l’Université d’Arizona, qui a valu à la télécommande la réputation d’être moins hygiénique que des toilettes.

Avantages des chaussettes au lit

Mais ce n’est pas pour autant une raison pour mettre définitivement une croix sur le port des chaussettes au lit. D’autant plus que celles-ci nous font non seulement tomber plus vite dans les bras de Morphée, mais nous permettent également d’atteindre plus facilement l’orgasme. En effet, selon un article scientifique de l’Université de Groningen, la chaleur entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins qui améliore le flux sanguin, ce qui favorise à son tour un meilleur orgasme.

Petits conseils pour ceux qui ne sont pas prêts à renoncer à ces avantages: