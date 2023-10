Hygiène: Lavez-vous la banane avant de la peler?

Éviter les saletés et les microbes

L’objectif est donc d’empêcher la saleté ou les bactéries d’atteindre la partie comestible. De nombreux microbes se trouvent sur une peau de banane. Ceux-ci peuvent atteindre la chair du fruit si l’on touche la partie comestible après avoir touché la pelure contaminée ou si l’on coupe le fruit avec sa peau au couteau. Contrairement à la saleté, les pesticides et les salmonelles ne sont pas visibles à l’œil nu. L’experte est formelle sur le fait de devoir laver tous les fruits et légumes avant de les consommer, même les variétés bios et ceux que l’on n’épluche pas.

«Les peaux de bananes, d’avocats et d’autres sortes de fruits et légumes à la peau épaisse sont tout aussi susceptibles d’être contaminés par des bactéries que les fruits et légumes plus mous et plus petits. Lors de l’achat, on ne sait pas par où sont passés ces produits». Il suffit de rincer soigneusement les fruits et légumes à l’eau. Le lavage n’élimine certes pas complètement tous les germes, mais entre 90 et 99% des micro-organismes, suffisamment pour que leur consommation soit sûre.