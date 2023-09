Quelle est la durée de conservation de l’eau dans une bouteille entamée?

L’eau contenue dans une bouteille ouverte finit par avoir mauvais goût à cause du contact avec l’oxygène.

Que ce soit à côté du lit, sur le bureau ou dans la voiture, la plupart des gens ont toujours une bouteille d’eau entamée qui traîne quelque part. Et pour cause: il est conseillé de boire au moins deux litres d’eau par jour, surtout par fortes chaleurs, pour permettre une bonne hydratation de l’organisme. L’eau est-elle pour autant périssable?

Eau minérale: la qualité a ses limites

En principe, l’eau minérale est soumise à des contrôles stricts. Lorsqu’une bouteille vient d’être ouverte, l’eau qu’elle contient peut être consommée sans problème, même si celle-ci est restée longuement exposée à la chaleur. Pour autant, l’eau minérale a aussi une date limite de conservation, tel que prescrit par la loi. Celle-ci est généralement de deux ans pour les bouteilles en verre et d’environ un an pour les bouteilles en plastique. Si l’eau minérale est conservée au frais et à l’abri de la lumière, elle peut généralement être consommée longtemps après la date de péremption.

Mais qu’en est-il des bouteilles entamées? Le fait que l’eau d’une bouteille ouverte finisse par avoir mauvais goût est dû au fait que la composition chimique de l’eau change dès que celle-ci entre en contact avec l’oxygène. Par conséquent, le pH de l’eau diminue et un goût aigrelet apparaît. Ce n’est pas nocif en soi, mais seulement mauvais au goût.

Le fait de boire au goulot d’une bouteille fait que des bactéries provenant de la salive vont s’y développer. Comme l’explique Edgar Sattinger, médecin spécialisé en hygiène et en médecine environnementale, sur la chaîne allemande ZDF, «en buvant à la même bouteille qu’une autre personne, on avale aussi ses germes. Il faut savoir que ces derniers peuvent encore être infectieux 24 heures plus tard».

Pour éviter aux germes de se développer, il faut régulièrement et soigneusement laver sa bouteille à l’eau savonneuse. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Bactéries et germes dans l’eau du robinet

De nombreuses personnes misent sur l’eau du robinet pour s’hydrater. Après tout, en Suisse, elle est de très bonne qualité et plus écologique que l’eau en bouteille. Mais qu’en est-il de sa durée de conservation? En théorie, l’eau est considérée comme non périssable, vu qu’elle est constituée uniquement d’oxygène et d’hydrogène. «Étant donné que l’eau ne contient ni protéines, ni glucose, elle ne peut pas moisir, pourrir ou fermenter. Sa durée de conservation est donc en principe illimitée», peut-on lire sur le site internet du canton de Zurich.

Lors du remplissage d’une bouteille avec de l’eau du robinet, celle-ci entre en contact avec des germes présents dans l’environnement, ce qui n’est pas un problème. Selon le Centre fédéral allemand de nutrition (BZfE), les facteurs susceptibles d’augmenter la charge bactérienne sont la lumière, la chaleur et la nourriture (notamment les bouteilles ou les verres sales).

Bien nettoyer les bouteilles en plastique

Il convient de passer régulièrement les bouteilles réutilisables au lave-vaisselle et de ne pas remplir plusieurs fois les bouteilles en plastique. En effet, des analyses ont montré que le nombre de bactéries était plus important dans une gourde que sur une lunette de WC. Pour que la bouteille reste propre, il faut la rincer tous les jours à l’eau chaude savonneuse et la nettoyer à fond une fois par semaine.

La durée de conservation de l’eau dépend donc de son lieu de stockage. Si l’on met de l’eau dans un contenant propre et qu’on ne l’expose pas trop longtemps aux rayons du soleil par fortes chaleurs, on peut la consommer sans problème pendant longtemps. En général, le risque sanitaire dû aux germes ou aux bactéries pour les personnes en bonne santé est plutôt faible. Seul son goût sera altéré.