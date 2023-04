Festival Hyper Ouest paré à faire vibrer l’Ouest lausannois

On citera, parmi les immanquables, le concert de Makala. Le rappeur réputé défendra son album «Chaos Kiss» à la salle de spectacles de Renens (VD), le 28 avril 2023. Preuve de sa notoriété actuelle, le Genevois foulera la mythique scène de l’Olympia à Paris, le 27 mai 2023. Un fait assez rare pour être relevé. Entre autres concerts, on retrouvera également celui des mythiques Young Gods (29 avril, toujours à Renens), Tobias Preisig (30 avril, halle CFF de Renens), The Psychotic Monks (3 mai, O’Chap à Prilly), Billie Bird (le 4 mai, Temple, Chavannes-près-Renens), ou Mario Batkovic (le 5 mai, O’Chap à Prilly). La musique électronique n’est pas en reste. Les anciennes halles Veillon à Bussigny se transformeront en Hyper Club le temps de quatre soirées. Elles ont été coprogrammées avec Electrosanne, le D! Club, Unilive et la Sacrée Deter. Des pointures telles que Manu Le Malin ou The Hacker y mixeront.