Voiture électrique AUTONOME : Hyundai confirme avoir discuté avec Apple, puis rétropédale

Le constructeur automobile sud-coréen avait indiqué être en pourparlers avec la firme à la pomme pour développer l’Apple Car, mais il a vite modifié sa déclaration.

Le titre de Hyundai a connu une hausse de quelque 20% à la Bourse de Séoul vendredi. Le constructeur automobile sud-coréen venait de communiquer avoir discuté avec Apple sur un partenariat potentiel concernant le développement d’une voiture électrique.

«Nous comprenons qu’Apple est en discussion avec divers constructeurs automobiles mondiaux, dont Hyundai Motor. Comme la discussion n’en est qu’à ses débuts, rien n’a été décidé», avait déclaré un porte-parole à CNBC à la suite d’un article du Korea Economic Daily. Ce dernier suggérait qu’Apple était à l’origine de la proposition, qui incluait la production de véhicules électriques et le développement de batteries. Selon le média sud-coréen, la commercialisation du véhicule devrait avoir lieu en 2027, et pas en 2024, comme l’avançaient d’autres rumeurs rapportées par Reuters le mois passé.

Revenant rapidement sur sa déclaration (Apple et son culte du secret est-il passé par là?), Hyundai ne mentionne désormais plus la firme de Cupertino. Le constructeur sud-coréen se contente désormais d’indiquer avoir été contactée par plusieurs partenaires potentiels au sujet du développement d’un véhicule électrique autonome.