CONCEPTS ELECTRIQUES – Hyundai mise sur des SUV électriques futuristes

Avec sa plateforme 800 volts, le groupe Hyundai devrait encore nous réserver pas mal de surprises. Les concepts Hyundai Seven et Kia Concept EV9 offrent d’ores et déjà un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les futurs grands SUV des deux marques.

Hyundai et sa filiale Kia mettent les gaz sur l’électrique. Les récents modèles Ioniq 5 et Kia EV6, basés sur la plateforme e-GMP de 800 volts, ont montré que les Coréens avaient l’intention de rafler une grosse part de marché de l’électrique. Mais ce n’était qu’un début, car d’autres modèles basés sur cette plateforme devraient suivre incessamment sous peu. Présentés dernièrement au Salon de l’automobile de Los Angeles, les concepts Seven et Concept EV9 ont montré à quoi devraient ressembler les grands SUV des deux marques.

Conduire avec des manettes

Les deux concepts mesurent près de cinq mètres de long, l’empattement du Hyundai (3,20 mètres) étant encore plus long que celui du Kia (3,10 mètres), ce qui laisse évidemment largement assez de place pour une troisième rangée de sièges dont devraient disposer les deux SUV dans la réalité. L’habitacle des concept-cars, très futuriste et dans un style lounge, n’a pas bénéficié d’autant d’attention. Autant dire que la manette de commande située sur le côté du siège conducteur du Seven, censé permettre de conduire sans volant ni pédale, ou les caméras extérieures en guise de rétroviseurs de l’EV9 ne verront sans doute pas le jour sur les modèles de série.

À Los Angeles, Hyundai a présenté son concept Seven, offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le futur Ioniq 7. Hyundai La bande lumineuse à pixels est typique pour l’Ioniq et devrait être reprise sur le modèle de série. Hyundai Les grandes portes du concept donnent accès à un espace lounge au design futuriste. Hyundai

Le design extérieur des deux SUV, en revanche, a bénéficié d’un peu plus d’attention. Les lignes très anguleuses et les surfaces lisses de l’EV9, avec sa signature lumineuse caractéristique à l’avant et à l’arrière ou les formes plus arrondies du Hyundai Seven, avec ses feux à pixels, donnent une meilleure indication de ce à quoi les modèles de série pourraient ressembler un jour.

Une excellente note pour la vitesse de chargement

Ni Hyundai, ni Kia ne communiquent sur les détails techniques. Étant donné que les deux modèles reposeront sur la plateforme e-GMP, il est fort probable qu’ils soient dotés d’une propulsion arrière ou d’une transmission intégrale fournie par un ou deux moteurs développant jusqu’à 440 kW/600 ch, la puissance du moteur électrique pouvant évidemment facilement être adaptée. D’après le constructeur, les concepts offrent jusqu’à 480 km d’autonomie. La puissance de charge devrait être de 350 kW, ce qui serait la capacité maximale actuellement disponible. La plateforme 800 volts des Coréens s’y prêterait en théorie, sauf que pour atteindre un chargement ultrarapide, il reste encore à régler le problème du refroidissement.