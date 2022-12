Technologie : IA de DeepMind au service du cinéma et du théâtre

Les auteurs de films et de pièces de théâtre en manque d’inspiration peuvent compter sur un nouvel allié. DeepMind, société britannique appartenant à Alphabet (maison mère de Google), a développé une IA capable de générer des scripts. Dramatron, c’est son nom, est décrit comme un outil de «coécriture» capable de générer des descriptions de personnages et de lieux, des points d’intrigue, ainsi que des dialogues. Le système, qui s’appuie sur de grands modèles de langage, selon ses créateurs, n’a en effet pas été pensé pour travailler de manière autonome, mais en collaboration avec les auteurs. Cette sorte de ChatGPT (dernière IA en date de génération de textes qui fait le buzz) du cinéma et du théâtre a pour but de les aider à créer des scripts de films et des pièces de théâtre en fournissant «aux auteurs humains du matériel pour la compilation, l’édition et la réécriture».

Des résultats à vérifier

DeepMind, qui s’était fait connaître pour son IA championne au jeu de go, AlphaGo, ainsi que d’autres systèmes d’intelligence artificielle, avertit que les contenus générés par son outil pourraient inclure des textes utilisés pour former son modèle de langage. Les auteurs doivent donc être attentifs à des cas de plagiat. De plus, Dramatron est susceptible de reproduire des préjugés et des stéréotypes, et produire des textes offensants, ajoute la filiale d’Alphabet. La société explique avoir collaboré avec quinze dramaturges et scénaristes pour évaluer la facilité d’utilisation et les capacités de Dramatron durant des séances de coécriture de scénarios.