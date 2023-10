IA générative: Einstein invité à se mêler à vos discussions

Character.AI, l’une des plateformes d’intelligence artificielle (IA) générative les plus en vue du moment, permet désormais d’organiser des salons de discussion réunissant jusqu’à cinq humains et cinq personnages d’IA en même temps. La start-up suggère aux utilisateurs de faire discuter ensemble des scientifiques et des penseurs de l’IA, comme Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla et Stephen Hawking ou de créer une discussion de groupe avec des dieux mythologiques comme Zeus, Hadès et Poséidon.