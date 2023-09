L’IA générative pour la suite Google coûtera cher

Après Bard contre ChatGPT au sein du grand public, le prochain match annoncé entre Google et Microsoft mettra aux prises Duet AI contre Copilot, leurs outils avancés dopés à l’intelligence artificielle pour les entreprises. Et ce n’est pas le prix qui va les départager, au début pour le moins. Google a en effet aligné ses tarifs sur ceux de son concurrent américain de Redmond, à 30 fr. par mois et par utilisateur pour les grandes entreprises. Les frais s’ajoutent à ce que les entreprises paient déjà pour leurs abonnements aux suites de productivité. Pour les organisations plus petites et les particuliers, la société n’a pas finalisé les tarifs, a assuré sur CNBC Aparna Pappu, vice-présidente et directrice générale de Google Workspace.