IA générative: L’éditeur de ChatGPT règne sans partage

L’ajout d’une option permettant de traiter des fichiers PDF et d’en obtenir notamment les résumés a ravi les clients de la version ChatGPT Plus. Mais beaucoup moins les développeurs qui la proposaient déjà et certainement d’autres qui espèrent vivre d’une application greffée sur l’interface de programmation applicative (API) mise à disposition par la firme OpenAI.