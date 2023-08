ia générative: OpenAI laisse personnaliser ChatGPT

OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour son modèle GPT-3.5 Turbo. Elle permet aux utilisateurs de sa version payante de l’affiner avec leurs propres données. La firme américaine promet une amélioration des performances, de la fiabilité et de la cohérence du modèle pour des tâches et des domaines spécifiques. Cela permet en même temps de réduire la taille des invites textuelles, ce qui rend les appels à l’interface de programmation applicative (API) plus rapides et moins onéreux.