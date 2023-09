L’ex-designer vedette d’Apple pourrait lancer l’iPhone de l’IA

«L’iPhone de l’intelligence artificielle», c’est en ces termes que le «Financial Times» décrit le projet que pourrait engendrer la collaboration entre le célèbre ex-designer d’Apple Jony Ive, la start-up OpenAI ( ChatGPT, qui peut à présent chercher des données sur internet ) et la holding japonaise SoftBank, cette dernière devant apporter un financement de plus d’un milliard de dollars. Sam Altman, patron d’OpenAI , serait en «sérieuse» négociation avec l’ex-designer star de la firme de Cupertino et Masayoshi Son, patron de Softbank, dans le but de développer le premier appareil électronique grand public dédié à l’intelligence artificielle de l’entreprise à la base du modèle de langage d’IA générative GPT-4, qui sous-tend ChatGPT, avait aussi rapporté le site spécialisé The Information .

Les contours du futur projet d’OpenAI et Jony Ive sont encore flous, tout comme l’utilité du futur produit. On ne sait pas non plus s’il s’agit des premières négociations et si d’autres discussions suivront. Elles viseraient à créer une entreprise commune qui doit tirer parti du savoir-faire et de la technologie de toutes les parties.