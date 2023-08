IA: OpenAI lance une version de ChatGPT pour les entreprises

ChatGPT a été lancé en novembre 2022. REUTERS

Confrontée à une baisse de popularité de son service ChatGPT, après un engouement historique lors de sa mise en ligne, OpenAI, l’entreprise américaine spécialisée dans les outils à base d’intelligence artificielle (IA), vient d’y ajouter une version professionnelle. Lancée lundi, ChatGPT Enterprise offre aux entreprises un accès rapide et illimité à une version améliorée du bot conversationnel, associé à un niveau renforcé de sécurité et à un respect des données par rapport aux versions précédentes. OpenAI assure qu’elles ne seront pas utilisées pour entraîner son modèle d’IA.

La question de la sécurisation des données est devenue un élément essentiel alors que plusieurs groupes majeurs, parmi lesquels Apple, Amazon ou Samsung, ont interdit à leurs employés l’usage de ChatGPT, de peur que des données sensibles soient divulguées.

«Aujourd’hui marque une nouvelle étape vers l’adoption de l’IA dans le cadre du travail, afin de l’adapter à votre organisation tout en protégeant les données de votre entreprise.» La direction d’OpenAI sur son blog.

La version professionnelle de ChatGPT ressemble à Bing Chat Enterprise, déjà proposé par Microsoft et basé sur la technologie d’OpenAI, qui a signé un accord majeur avec le groupe. À l’image de ChatGPT Plus, la version payante du service pour le grand public, elle disposera de GPT-4, le modèle d’IA le plus récent d’OpenAI.

Capitalisation difficile

Le lancement intervient alors que ChatGPT ne réussit pas à capitaliser sur l’emballement provoqué par son lancement, qui en avait fait alors l’application atteignant le plus rapidement les 100 millions d’utilisateurs, avant l’arrivée du réseau social Threads, le rival de X (ex-Twitter) par le groupe Meta (maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp), au début de l’été.

Une enquête réalisée aux États-Unis par Pew Research lundi pointait également les doutes suscités par l’usage de l’IA, et de ChatGPT en particulier, alors que deux tiers des personnes interrogées s’inquiètent de ne pas avoir de régulation plus poussée de l’outil. L’enquête a souligné une progression dans l’usage de l’application entre mars et juillet, 16% des employés adultes et ayant entendu parler de ChatGPT affirmant l’avoir utilisé au travail en juillet, contre 12% quatre mois plus tôt. Par ailleurs, 52% des Américains interrogés se sont dits plus «inquiets» qu'«excités» par l’usage croissant de l’intelligence artificielle.

Résistance des plateformes

Selon l’entreprise SimilarWeb, le rythme d’utilisation de ChatGPT a reculé de 10% en juin, puis de nouveau d’autant en juillet, une baisse qui peut être attribuée aux vacances d’été. Selon SimilarWeb, environ 25% des utilisateurs de ChatGPT ont entre 18 et 24 ans.

OpenAI fait également face à des résistances de plus en plus fortes des médias et autres plateformes, dont X ou Reddit, qui empêchent désormais les outils d’exploration de l’entreprise d’utiliser leurs données pour entraîner leur IA.

