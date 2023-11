IA: un juge rend une sentence truffée d’erreurs au Brésil

Le Conseil national de justice (CNJ), organe public chargé de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire, a demandé au magistrat Jefferson Rodrigues d’expliquer comment il en était venu à rendre une décision truffée d’erreurs. Ce juge fédéral de l’Etat d’Acre (nord) a utilisé comme fondement de sa décision de faux éléments de jurisprudence attribués au Tribunal supérieur de justice (STJ), une des plus hautes instances judiciaires du Brésil.

«Nous pensons qu’il s’agit du premier cas de ce type», a dit le CNJ, donnant 15 jours au magistrat pour fournir des explications plus approfondies. Selon cet organe, le recours à l’intelligence artificielle est de plus en plus courant dans les tribunaux brésiliens, où cette technologie n’a pas encore été encadrée par la loi.