Ouragans : Ian a balayé l’ouest de Cuba en causant d’importants dégâts

L’ouragan n’a pour l’instant fait aucune victime sur l’île, qui a encaissé des vents de plus de 208 km/heure, accompagnés de fortes pluies, d’inondations et de coupures de courant.

L’ouragan, qui a touché terre à 4h30 (10h30 en Suisse) dans la localité de La Coloma, un village de pêcheurs de la province de Pinar del Rio, commençait à retrouver la mer cinq heures plus tard, sur la côte nord de la province, à Puerto Esperanza, a indiqué l’Institut de météorologie cubain (Insmet). Au cours des prochaines heures, «l’organisation et l’intensité de l’ouragan Ian ne changeront guère», il gardera «une trajectoire nord, se déplaçant progressivement sur le sud-est du golfe du Mexique, éloignant son centre du territoire cubain», a précisé l’Insmet.

Des rafales de vent ont atteint 208 km/h et des «pluies fortes et intenses», avec un cumul de plus de 200 millimètres d’eau dans certaines zones, ont été enregistrées. Des inondations ont également frappé les zones côtières au sud-ouest et nord-ouest de l’île, en particulier dans la zone de La Coloma.