Football : «Ibra» a parlé avec le sélectionneur suédois

Zlatan Ibrahimovic a rencontré Janne Andersson, qu’il a beaucoup critiqué par le passé, en vue d’un retour en équipe de Suède.

«Notre réunion a été bonne et fructueuse, nous nous sommes mis d’accord pour continuer le dialogue», a poursuivi le sélectionneur après sa rencontre avec Ibrahimovic, qui n’a plus porté le maillot de la Suède depuis l’Euro 2016.

«Si tu me demandes, je vais être honnête: oui, la sélection me manque. Ce n’est pas un secret», avait expliqué l’attaquant de l’AC Milan dans une interview au quotidien «Aftonbladet».

Sans l’ancien buteur du Paris SG, passé notamment par l’Ajax, le FC Barcelone, la Juventus et le Los Angeles Galaxy, avant son retour au Milan AC, la Suède a atteint les quarts du Mondial 2018 et s’est qualifiée directement pour l’Euro 2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19.