Zlatan Ibrahimovic entouré de ses coéquipiers Brahim Diaz (à droite) et Samu Castillejo.

Zlatan Ibrahimovic est aussi surprenant sur les terrains qu’en dehors. Réputé exigeant et dur avec ses coéquipiers, il sait aussi se montrer généreux.

Ainsi, à l’occasion du lancement de la très attendue PlayStation 5, l’attaquant suédois a offert un cadeau XXL à toute l’équipe de l’AC Milan: chaque joueur a reçu la nouvelle console de Sony. Une manière d’entretenir l’esprit de groupe tout en le récompensant de son excellent début de saison – après 7 journées, les Rossoneri sont leaders avec 5 victoires et 2 nuls.

Tout fiers, plusieurs joueurs milanais ont remercié publiquement «Ibra» sur les réseaux sociaux, comme le défenseur Matteo Musacchio ou les attaquants Samu Castillejo et Rafael Leao. «Merci GOAT (ndlr: acronyme de «Greatest of All Time», le «plus grand de tous les temps») pour le cadeau», a écrit ce dernier.