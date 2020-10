Cela faisait quatre ans et demi que l’AC Milan n’était plus venu à bout de l’Inter en championnat. Cette interminable série a pris fin ce samedi. Dans la continuité de leur début de saison parfait (trois victoires en autant de rencontres), les Rossoneri se sont imposés face à leurs rivaux (2-1) grâce à un doublé de l’inusable Zlatan Ibrahimovic.

Du haut de ses 39 ans, le Suédois porte son équipe depuis la reprise (quatre buts en deux matches) et a remporté son duel à distance avec Romelu Lukaku, auteur du seul but interiste et lui aussi en grande forme (quatre réalisations en quatre matches).