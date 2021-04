Des lions élevés en captivité

Au bénéfice d’un permis de chasse acquis un an plus tôt, Zlatan Ibrahimovic aurait été autorisé à tuer l’animal, élevé en captivité. En Afrique du Sud, la pratique qui consiste à chasser des lions qui ont grandi dans des enclos, reste légale et très répandue. Le joueur de 39 ans aurait ensuite fait envoyer le crâne, le squelette, la mâchoire et la peau de la bête chez lui, à Malmö.