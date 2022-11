Football: Ibrahimovic envoie une pique à Guardiola, ce dernier répond et se lâche

Dans ce cas précis, le sujet de la discorde porte sur Erling Haaland. «Guardiola peut-il le rendre encore plus fort? Ça dépend de son ego, s’il le laisse devenir plus grand que lui ou non», s’était interrogé Ibrahimovic, clamant que lui-même avait été bridé par le coach catalan lors de son passage éclair à Barcelone.

Armé de son sarcasme le plus affûté, Guardiola s’est saisi des paroles de «Zlatan» vendredi, en conférence de presse. «Il a complètement raison. Dans cette équipe, mon égo est complètement au-dessus de la performance de mes joueurs. Je n’aime pas quand Erling marque trois buts et que toute la lumière est sur lui. Je suis jaloux. Mais tellement jaloux», a lancé l’entraîneur de Manchester City, le regard malicieux, avant d’en rajouter une couche.

« Je lui ai dit après les matches: “Erling, s’il te plaît, plus de buts. Sinon, The Sun, The Daily Mirror ne parleront plus de moi mais uniquement de toi.” Ibrahimovic a raison, il me connaît parfaitement»