Football : Ibrahimovic fait un signe à la Suède

Absent de sa sélection nationale depuis quatre ans, le joueur du Milan AC semble vouloir revenir.

Zlatan Ibrahimovic n’a plus porté le maillot de la Suède depuis 2016.

«Ça fait longtemps»: l’attaquant vedette de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a posté lundi cette brève phrase sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une photo de lui, maillot de la Suède sur le dos et brassard de capitaine au bras, relançant les spéculations sur un retour en sélection.

À 39 ans, l’inusable star du foot, qui a pris sa retraite internationale après l’Euro 2016 et n’a plus joué en équipe nationale depuis, fait à nouveau planer le doute sur un possible retour dans les effectifs de la sélection nationale de football.