Mandzukic également visé

Malgré la gravité des faits, l’UEFA n’a pas encore réagi, et il n’est pas certain qu’elle entre en matière dans cette affaire d’insultes et qu’elle prendra des mesures contre l’Étoile Rouge.

Au lendemain de la partie, le club de l’Étoile Rouge Belgrade s’est excusé dans un communiqué: «L’Étoile Rouge condamne dans des termes très forts les propos offensants tenus à l’encontre de Zlatan Ibrahimovic. En tant que club, nous avons fait tout notre possible pour que ce match soit organisé dans les meilleures conditions et nous ne permettrons pas à un seul «primitif» de salir l’hospitalité traditionnelle de notre pays et de notre peuple. Le club présente ses excuses les plus sincères à Zlatan Ibrahimovic pour cet épisode désagréable.»