Football : Ibrahimovic voit double et Milan s’impose

À 39 ans, le Suédois n’a rien perdu de son sens du but.

Le Suédois a marqué le premier but milanais de la tête sur une passe de Théo Hernandez (35e) et le deuxième sur penalty (50e).

22e sasion professionnelle

Mais difficile d’en vouloir à l’immortel «Zlatan», qui débute sa 22e saison professionnelle, quand on le voit s’élever plus haut que Danilo, sur un centre millimétré de Théo Hernandez, pour placer une tête piquée qui ne laisse aucune chance à Skorupski (35e, 1-0).

Donnaruma se montre

Le gardien polonais n’a pas pu faire grand-chose non plus sur le second but, un penalty consécutif à une faute de Riccardo Orsolini sur Ismaël Bennacer et envoyé dans la lucarne droite par la légende suédoise (51e, 2-0).