Football : Ibrahimovic voit double et place Milan seul en tête

Pour son retour, l’attaquant suédois a marqué les deux buts milanais contre Cagliari.

À Cagliari, le géant suédois avait marqué le premier but de sa seconde vie en Rossonero, en janvier 2020. Un an plus tard, il s’est offert un doublé (7e sur penalty, 52e), comme lors de son dernier match comme titulaire le 22 novembre à Naples (3-1), rencontre qui avait aussi marqué le début de ses ennuis musculaires qui lui ont fait rater huit matches de championnat.