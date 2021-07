Rencontre avec Nnavy au Montreux Jazz

La chanteuse lausannoise s’est produite pour la première fois au Montreux Jazz mercredi 14 juillet 2021. Et certainement pas la dernière. Nnavy, étudiante en psychologie de 23 ans à l’Uni de Lausanne, a été repérée grâce à des reprises qu’elle postait sur Instagram. Sa première remonte à avril 2018 et a été vue un peu plus de 500 fois. Trois ans plus tard, son single «Stay», tiré de son premier EP «Blue» sorti en 2020, a été écouté plus de 1,6 million de fois sur Spotify.