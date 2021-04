Italie : «Ici c’est un désastre, c’est presque la fin»

Le mouvement «Io Apro» appelle les restaurateurs italiens à manifester ce mardi à Rome pour la réouverture de tous les commerces dès mercredi.

Les restaurateurs et commerçants italiens n’en peuvent plus. Aucune réouverture n’est envisagée pour ce mois d’avril, et un quart des salariés du secteur de la restauration a perdu son emploi depuis le début de la crise sanitaire. Les trois quarts ont moins de 40 ans, souligne Franceinfo. Le mouvement «Io Apro» («J’ouvre») espère faire bouger les choses en appelant les personnes concernées à descendre dans les rues de Rome ce mardi 6 avril. Leur revendication est simple: la réouverture immédiate des commerces.

Pour l’heure, le mouvement lancé par Umberto Carriera peine à mobiliser ses troupes. De passage à Milan, Naples puis Palerme, l’«Io Apro Tour», n’a à chaque fois rassemblé qu’une centaine de personnes. «C’est inutile de manifester encore pacifiquement après plus d’un an, ils nous donnent des miettes, c’est de l’aumône. Moi je préfère qu’ils ne me donnent rien et rouvrir!» estime notamment Filipo, restaurateur à Rome. À la tête d’une équipe de onze employés, l’Italien n’a pu en garder que deux. Il ne descendra pas dans la rue mardi.