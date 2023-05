Basketball: Icône de la NBA, Carmelo Anthony met un terme à sa carrière

«Je me souviens des jours où je n'avais rien, juste un ballon sur le terrain et un rêve avec quelque chose en plus, a raconté «Melo» dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Mais le basket était mon exutoire. Mon objectif était élevé (pour) les villes que j'ai représentées avec fierté et les fans qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Je suis à jamais reconnaissant envers ces personnes et ces lieux, car ils ont fait de moi Carmelo Anthony. Mais le temps est venu pour moi de dire au revoir: au terrain où je me suis fait un nom, au jeu qui m'a donné un but et de la fierté.»