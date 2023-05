Football: Icônes des séries de téléréalité plutôt que stars des pelouses

Plusieurs stars de téléréalité viennent du monde du football, où ils n’avaient pas réussi à percer dans leur carrière sportive. AFP

De nombreux footballeurs qui rêvaient d’une carrière dans les plus grands clubs européens sont finalement devenus des stars des émissions de téléréalité après avoir abandonné leurs ambitions sportives. Dans un dossier consacré aux liens étroits entre le monde du football et celui de la téléréalité, le quotidien sportif L’Equipe est revenu sur les nombreux exemples d’anciens joueurs dont la trajectoire a dévié vers les villas ensoleillées et les plages paradisiaques des émissions de téléréalité françaises plutôt que sur les pelouses du Santiago Bernabeu, de San Siro ou du Parc des Princes.

Idole des jeunes téléspectateurs de l’émission «Les Marseillais» sur la chaîne W9, Benjamin Samat, 31 ans, un ancien footballeur passé par le centre de formation de l’OM, est devenu une icône de la téléréalité et des réseaux sociaux avec 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, soit davantage de followers que le capitaine de… l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet (2 millions). Une petite revanche sur le destin, en quelque sorte.

Les centres de formation, un vivier pour la téléréalité

Nombreux sont les exemples de footballeurs français passés par les centres de formation de l’OM, du PSG, de l’AS Saint-Etienne, de l’OGC Nice ou d’Evian-Thonon-Gaillard, à avoir trouvé la notoriété dans les émissions de téléréalité les plus populaires telles que Secret Story, les Marseillais, les Anges de la téléréalité, les Princes de l’amour, la Villa des coeurs brisés, Love Island ou encore Dix Couples parfaits.

«(…)Le footballeur est porteur d’un certain nombre de clichés – il est beau, riche, pas très intelligent – très identifiables par le grand public: même quelqu’un qui ne connaît rien au foot sait ce qui caractérise le footballeur. Donc, son personnage sera facile à comprendre.»

Le profil des footballeurs plaît aux casteurs, qui trouvent leurs candidats sur les réseaux sociaux et dans des boîtes de nuit. «Le footballeur correspond effectivement à des critères que l’on apprécie, a expliqué à L’Equipe un ancien membre de l’équipe de casting des Marseillais: le physique, le côté affable, l’aspect compétition aussi, et probablement une certaine aptitude à répondre à l’interview, qui est la clé de voûte narrative du montage. Il est très utile d’avoir quelqu’un qui va facilement refaire le match au confessionnal. Il peut être un bon candidat parce qu’il est porteur d’un certain nombre de clichés – il est beau, riche, pas très intelligent –, et qu’en plus ces clichés sont très identifiables par le grand public: même quelqu’un qui ne connaît rien au foot sait ce qui caractérise le footballeur. Donc, son personnage sera facile à comprendre.»

«Dans un vestiaire, tout le monde est là pour gagner sa place, et cette rivalité forge les gens. C’est pareil en téléréalité, où tout le monde veut tirer la couverture à soi. Sans le vouloir, on est formatés pour ce genre d’aventures (…) Vincent Queijo, dans L’Equipe, au sujet des prédispositions des footballeurs pour la téléréalité.