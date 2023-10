Halloween: Plisser le nez pour le maquiller

Si on a l’habitude de se maquiller le teint, les yeux et la bouche, le nez est le plus souvent affiné grâce au contouring. Avec le scrunch make-up, on ne le cache plus et on le met en valeur avec des couleurs. «J’expérimente avec les plis de mon nez!» déclare la maquilleuse Mei Pang, qui a imaginé cette technique dont la vidéo a été visionnée plus de 10 millions de fois sur TikTok. Elle pourrait même être une mise en beauté parfaite pour fêter Halloween.