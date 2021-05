B.A-ba des cuisines d’EXTÉRIEUR - Idées d’aménagement pour suivre la tendance des cuisines extérieures

L’été approche, et qui dit été dit saison des barbecues. Cela étant, tout le monde n’est pas aussi enthousiaste à l’idée de disposer brochettes, saucisses grillées et autres préparations végétariennes sur une minuscule grille de barbecue. Qu’à cela ne tienne! Il existe désormais une solution pour les cuisiniers en herbe qui voudraient laisser libre cours à leur créativité culinaire à l’extérieur: la cuisine équipée extérieure.

Qu’il s’agisse d’œufs brouillés pour le brunch, d’un dîner tardif par une chaude nuit d’été, d’une soupe de potiron en automne ou même d’une fondue en hiver: tout cela est possible en plein air.

Pour une cuisine extérieure digne de ce nom, il faut non seulement une zone de cuisson, mais également un évier, un plan de travail et des espaces de rangement. Si tout cela est simplement disposé à l’extérieur, nul besoin d’autorisation particulière. En revanche, si la cuisine est couverte ou fait partie de l’extension d’un abri de jardin, un permis de construire sera exigé en Suisse.

Pas de toit, mais beaucoup de pluie?

Que souhaitez-vous cuisiner?

Il existe des cuisines d’extérieur avec une large gamme d’équipements, avec ou sans élément de réfrigération, avec évier et même avec lave-vaisselle.

Même si une cuisine équipée extérieure doit répondre à certaines exigences, il n’est pas dit que vous ayez tous les mêmes besoins. Il existe une grande variété d'options, des fours à pizza aux braseros en passant par les véritables plaques de cuisson. Bien entendu, il en va de même pour les équipements pour laver la vaisselle et tenir les aliments et les boissons au frais. Si un barbecue vous convient parfaitement, mais que vous souhaitez simplement avoir un plus grand plan de travail, il existe bien sûr des solutions toutes faites.