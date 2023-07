La police l'identifie après 47 délits dont 45 excès de vitesse

L’homme a sévi entre août 2018 et mars 2023.

Dans le cadre d’une vaste enquête en collaboration avec les polices cantonales de Zurich et d’Argovie, la police cantonale bernoise est parvenue à identifier un homme, aujourd’hui âgé de 40 ans, qui a commis 45 infractions à la vitesse – dont un délit de chauffard – et deux vols d’essence dans sept cantons entre août 2018 et mars 2023.