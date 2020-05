Amnesty International

Idlib: «crimes de guerre» de Moscou et Damas

L'ONG Amnesty International accuse le régime de Damas et la Russie de «crimes de guerre» dans la province d'Idlib.

Amnesty International a accusé lundi le régime syrien et son allié russe de «crimes de guerre», après avoir documenté 18 attaques menées au cours de l'année passée contre des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie.

Cette région où se trouve la province d'Idlib, ultime grand bastion djihadiste, et rebelle du pays en guerre, bénéficie d'un cessez-le-feu précaire depuis début mars, après plusieurs mois d'une offensive meurtrière du régime soutenue par l'aviation de Moscou.

18 attaques

Entre le 5 mai 2019 et le 25 février 2020, Amnesty International assure avoir documenté 18 attaques contre des installations médicales et des écoles, menées par les forces de Bachar el-Assad ou les forces russes.

«Les preuves montrent que, dans leur globalité, les attaques documentées des forces gouvernementales syriennes et russes impliquent une myriade de violations sérieuses du droit humanitaire international», fustige Amnesty. «Ces violations sont équivalentes à des crimes de guerre», ajoute l'organisation basée à Londres.

L'ONG accuse les forces du régime et de la Russie d'avoir «intentionnellement dirigé des attaques contre des civils et des infrastructures civiles comme des hôpitaux et des écoles».