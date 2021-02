House : Idris Elba en duo avec Megan Thee Stallion

L’acteur britannique, également DJ de house réputé, a lâché dans une émission radio qu’il avait un titre avec la rappeuse américaine en préparation.

Celle-ci, on ne l’attendait pas. Si Idris Elba est, depuis plus de deux décennies, un DJ reconnu dans le milieu de la musique électronique underground, et plus particulièrement de la house, il n’avait encore jamais réellement fait de vagues avec ses productions. La donne pourrait bien changer. Le Britannique de 48 ans, qui est également un acteur réputé, a lâché sur CapitalFM qu’il prévoyait un titre avec la rappeuse texane Megan Thee Stallion, très en vue depuis le carton planétaire du morceau «WAP», partagé avec Cardi B.