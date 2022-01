Angelina et The Weeknd: confirmation en chanson?

États-Unis : Angelina Jolie et The Weeknd: la confirmation en chanson?

Certains fans du chanteur sont persuadés qu’il a avoué être en couple avec l’actrice dans une de ses chansons.

Depuis qu’ils ont été vus en train de manger en tête à tête dans un restaurant fin juin 2021, la rumeur court à propos d’une relation amoureuse entre Angelina Jolie et The Weeknd. Six mois plus tard, ce n’est toujours qu’une rumeur et aucun des deux artistes n’a jamais évoqué ses rapports avec l’autre. Mais la sortie de «Dawn FM», dernier album en date du chanteur canadien a mis les fans sur une piste, du moins le croient-ils.