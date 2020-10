Tennis : Iga Swiatek a survolé le tournoi

La Polonaise, qui apporte à son pays un premier titre en Grand Chelem, a facilement battu Sofia Kenin en finale de Roland Garros.

À 19 ans, Swiatek jouait sa première finale d’un Majeur et n’a pas perdu le moindre set de la quinzaine. Elle deviendra 17e au classement WTA lundi.

En 2016, Swiatek avait remporté le titre junior à Roland-Garros en battant déjà Kenin en finale. Mais cette année, elle avait en face d’elle la No 6 mondiale qui s’était illustrée en début de saison en remportant l’Open d’Australie, son premier titre du Grand Chelem.

Kenin blessée

Kenin a en effet tenu le coup jusqu’à la fin du premier set, mais ensuite, après s’être fait bander le haut de la cuisse gauche, elle n’a plus vraiment opposé de résistance.

Que quatre jeux perdus par match

Née à Varsovie, Swiatek n’était que la deuxième joueuse polonaise à accéder à une finale en Grand Chelem dans l’ère Open (depuis 1968), la troisième au total. Avant elle, seules Jadwiga Jedrzejowska à trois reprises (Wimbledon et US Open 1937, Roland-Garros 1939) et Agnieszka Radwanska à Wimbledon en 2012 s’y étaient hissées. Sans succès.