Tennis: Iga Swiatek passe chez On, l’équipementier de Roger Federer

Getty Images via AFP

La No 1 mondiale de tennis Iga Swiatek a rejoint l’équipementier suisse On, copropriété de Roger Federer, a indiqué lundi la Polonaise sur les réseaux sociaux. «Je suis ravie d’annoncer que je suis la première joueuse de tennis femme chez On», indique la Polonaise de 21 ans qui portait jusque-là des vêtements de compétition de l’équipementier nippon Asics.

La marque helvétique, qui a commencé par développer des chaussures de running et de trek, a également dévoilé la signature de l’Américain Ben Shelton, 20 ans, qui s’était fait un nom en atteignant les quarts de finale à l’Open d’Australie en janvier à l’occasion de sa première sortie hors du territoire américain.

Ces deux joueurs partagent l’esprit de compétition de On et s’inscrivent à merveille dans l’histoire des légendes du tennis

«Iga et Ben représentent avec brio la prochaine génération de talents du tennis. Ces deux joueurs partagent l’esprit de compétition de On et s’inscrivent à merveille dans l’histoire des légendes du tennis», a souligné Federer, qui a investi en 2019 dans la marque dont il a conçu la première paire de chaussures de tennis.