Tennis : Iga Swiatek poursuit sa folle série

Le Polonaise, No 1 mondiale, a remporté sa 27e victoire consécutive à Rome, en atomisant la Bélarusse Aryna Sabalenka en deux sets expéditifs (6-2 6-1).

La No 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek s’est qualifiée samedi pour la finale du WTA 1000 de Rome pour tenter de remporter son cinquième tournoi consécutif après ses succès à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart.