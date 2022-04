Football : Iga Swiatek trop forte pour Naomi Osaka

La Polonaise a facilement dominé la Japonaise, samedi lors de la finale de l’Open de Miami (6-4 6-0). Cette victoire résonne comme une passation de pouvoir entre celle qui a été No 1 mondiale et celle qui le sera lundi.

Iga Swiatek deviendra No 1 mondiale lundi.

Beaucoup auraient pu décompresser dans sa position, mais pas elle. Swiatek, lauréate du premier WTA 1000 de la saison, il y a deux semaines à Indian Wells, assurée de monter sur le trône dans la foulée, en profitant de la retraite inattendue de l’Australienne Ashleigh Barty, a été au contraire portée par une dynamique, une énergie et une confiance totale en Floride.

La joueuse de 20 ans, qui réussit le «sunshine double» (doublé Indian Wells/Miami) que seules l’Allemande Steffi Graff, la Belge Kim Clijsters et la Bélarusse Victoria Azarenka ont réussi avant elle, se trouve être la plus jeune des quatre.

Une finale décevante

Même si elle n’a pas tenu toutes ses promesses, cette finale s’annonçait comme une des plus passionnantes de ces derniers mois sur le circuit féminin. Car face à elle se dressait Naomi Osaka, qui a précédé Swiatek sur le trône mondial, pendant 25 semaines, quand elle semblait intouchable, forte de quatre sacres en Grands Chelems (US Open 2018, 2020 et Open d’Australie 2019, 2021), avant de chuter à la 77e place.