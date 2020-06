Australie

Iggy Azalea confirme être devenue maman

Des rumeurs de grossesse circulaient depuis plusieurs mois, mais la rappeuse a attendu d’avoir accouché pour en parler sur les réseaux sociaux.

«J’ai un fils. J’attendais le bon moment pour le dire, mais plus le temps passe, plus je réalise que je serai toujours nerveuse à l’idée de partager une nouvelle aussi énorme avec le monde entier. Je veux préserver son intimité, mais je voulais préciser qu’il n’est pas un secret et que je l’aime plus que les mots ne peuvent l’exprimer», a écrit Iggy. La star, en couple avec le rappeur de 24 ans Playboi Carti, n’a donné aucune précision sur la date de son accouchement ou le prénom de son bébé.