Hip-hop : Iggy Azalea va se retirer de la musique

Après que l’un de ses clips a créé la polémique, la rappeuse australienne a indiqué qu’elle va faire une pause de plusieurs années.

Depuis le 1 er juillet 2021, Iggy Azalea est dans la tourmente. Beaucoup d’internautes ont jugé son maquillage trop foncé dans le clip de «I Am The Stripclub» et l’ont accusée d’appropriation culturelle et de blackfishing. Pour sa défense, la rappeuse de 31 ans a assuré qu’elle portait «un fond de teint numéro 6 d’Armani. Le même depuis 3 ans, depuis le clip de «Sally Walker». Ses explications n’ont pas convaincu, la polémique n’a cessé de gonfler depuis lors.

Visiblement le jeudi 15 juillet 2021, c’en était trop pour l’Australienne. «"End of an Era" est si spécial pour moi parce qu’après avoir sorti mon album le mois prochain, je vais prendre quelques années pour me concentrer sur d’autres projets et des choses qui me passionnent et m’inspirent, au-delà de la musique», a-t-elle tweeté. Dans d’autres tweets, elle a précisé: «Je me réjouis que vous découvriez des facettes différentes de moi à l’avenir. Mon projet supercool sort une semaine après mon album. J’espère que vous continuerez à me soutenir».