Ignazio Cassis à Bruxelles pour apaiser l'UE

Suisse / UE : Ignazio Cassis à Bruxelles pour réparer les pots cassés

Le ministre des affaires étrangères est en déplacement pour renouer le dialogue, après l’abandon de l’accord-cadre.

Ignazio Cassis rencontrera lundi, en fin de journée, le nouvel interlocuteur de la Suisse au sein de l’Union européenne, le Slovaque Markos Sefcovic, vice-président de la Commission européenne. Les relations sont loin d’être au beau fixe: il s’agira de la première «prise de contact politique» depuis le mois de mai et l’abandon de l’accord-cadre par la Suisse, comme le rappelle la RTS .

L’UE montre les dents et la Suisse se tâte, ce qui créé des fronts bien divers au sein des partis, entre ceux qui veulent se libérer de l’influence de l’UE, ceux qui veulent s’en rapprocher d’autant plus, et ceux qui auraient voulu persévérer avec la voie actuelle, bien que semée d’embûches.