Conseil fédéral: Ignazio Cassis a l’intention de rempiler pour 4 ans de plus

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a bien l’intention de rempiler pour 4 ans de plus au Conseil fédéral. Il a annoncé dimanche qu’il allait se présenter à sa réélection en décembre prochain. «Mon travail me procure beaucoup de plaisir et j’ai désormais une certaine expérience à faire valoir. Je me mets donc volontiers à disposition pour quatre années supplémentaires», a-t-il indiqué dimanche à la SonntagsZeitung.