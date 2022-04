Londres : Ignazio Cassis a rendu visite à la reine Elizabeth II

En visite diplomatique à Londres, le président de la Confédération s’est rendu au château de Windsor où il a salué la souveraine âgée de 96 ans.

La reine, de plus en plus avare d’apparitions en raison de sa santé, a posé pour la photo avec un grand sourire, tout comme Ignazio Cassis et son épouse.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis, en voyage diplomatique à Londres, a rendu visite jeudi à la reine Elizabeth II. Le Tessinois, accompagné de son épouse Paola, a en effet rencontré la souveraine au château de Windsor. Le chef de la diplomatie a d’ailleurs immortalisé l’événement sur Twitter. «Un grand honneur de rencontrer Sa Majesté la Reine. Cette marque d’amitié entre nos pays symbolise les liens étroits et anciens entre la Suisse et le Royaume-Uni. Mes meilleurs vœux pour l’année du jubilé de platine», a-t-il ainsi écrit.

Rencontre avec Boris Johnson

Ignazio Cassis est visite officielle à Londres cette semaine. Il y a rencontré ce jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson et la ministre des Affaires étrangères Elizabeth Truss. Les deux parties ont discuté du renforcement des relations bilatérales, de l’agression russe contre l’Ukraine et de ses conséquences ainsi que de la politique européenne de la Suisse et du Royaume-Uni.

La visite était axée sur l’approfondissement de la coopération politique, économique et scientifique entre la Suisse et le Royaume-Uni et sur la volonté d’explorer le potentiel existant dans les relations bilatérales, tout particulièrement dans les domaines du commerce, des services financiers, de la recherche et de l’innovation, ainsi que de la mobilité, selon le Département fédéral des affaires étrangères.