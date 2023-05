ONU: Ignazio Cassis appelle à la confiance mutuelle pour la paix et la sécurité

Le chef des Affaires étrangères a présidé mercredi un débat du Conseil de sécurité de l’ONU. à New York. L’accent a été mis sur l’instauration d’une confiance mutuelle et à la promotion d’une paix durable.

Ignazio Cassis, mercredi à New York. Nicolas Bideau / DFAE

On le sait, la Suisse préside le Conseil de sécurité de l’ONU durant le mois de mai. Dans ce cadre, le conseiller fédéral et chef du Département des affaires étrangères, Ignazio Cassis a présidé ce mercredi à New York un débat ouvert dans lequel il a mis en avant la volonté de la Suisse de «promouvoir une paix durable», une de ses priorités au sein du Conseil.

«Aujourd’hui, la guerre est toujours là», a rappelé le Tessinois, selon son discours écrit. «Il y a 77 ans, des nations ‘unies’ cimentées par la confiance et la volonté de se reconstruire ont affirmé: plus jamais ça. Et pourtant! Force est de constater que nous n’avons pas suffisamment pris en compte les frustrations et les mutations en marche de part et d’autre de notre planète», a-t-il ajouté. Avant de lancer: «Oui le système multilatéral est sous tension, mais non il n’est pas en faillite».

Selon lui, là où il y a la confiance, tout est possible. «Si nous parvenons à restaurer cette confiance, je suis convaincu que nous pourrons retrouver durablement le cap de la paix», a affirmé Ignazio Cassis. «Il est temps d’affiner nos outils pour restaurer la confiance et consolider une paix durable», a-t-il ajouté.



Le chef du DFAE a décliné ses idées pour faire du multilatéralisme une réelle valeur ajoutée. Tout d’abord, l’établissement d’un cadre normatif respecté par tous renforce la prévisibilité et, contrairement à l’arbitraire, il mène vers la confiance mutuelle, a-t-il lancé. La confiance doit en outre se fonder sur des faits scientifiquement vérifiés. «La science et les nouvelles technologies nous offrent des opportunités pour mieux anticiper et comprendre les risques d’aujourd’hui et les chances de demain. Nous devons répondre aux défis du 21ème siècle avec des solutions du 21ème siècle», a-t-il déclaré. Et de conclure: «la confiance se gagne dans les actions, pas dans les intentions».

Coopération entre l’ONU et l’OSCE au menu jeudi Jeudi, Ignazio Cassis présidera le briefing annuel du Conseil de sécurité de l’ONU sur la coopération entre l’ONU et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Ce briefing sera l’occasion de discuter du travail de l’OSCE dans le cadre de ses missions sur le terrain. L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine sera aussi au menu. Dans ce contexte, le conseiller fédéral rappellera le rôle central qu’assume l’OSCE dans la promotion du dialogue et le règlement pacifique des conflits en Europe.