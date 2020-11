Visite au Proche-Orient : Ignazio Cassis appelle à la reprise du dialogue

La recherche d’une solution politique au Proche-Orient, notamment entre l’Israël et la Palestine, est l’une des priorités de la stratégie pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA 2021-2024), récemment adoptée par le Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré ce week-end ses homologues israélien et palestinien, Gabi Ashkenazi et Riyad Malki, durant sa visite officielle au Proche-Orient. Les discussions ont porté sur les derniers développements régionaux, la politique de paix de la Suisse, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’innovation et la création d’emplois pour les jeunes Palestiniens.